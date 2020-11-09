Зеленский заразился COVID-19

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - написал украинский президент в своем посте.

В Офисе президента отметили, что Владимир Зеленский будет и дальше продолжать выполнять свои обязанности главы государства в дистанционном режиме на самоизоляции.

Стоит отметить, что заместитель главы ОП Юлия Ковалив уже получила отрицательный результат теста на коронавирус, в то время как Андрей Ермак на своей странице сообщил, что его тест оказался положительным.

Ранее стало известно, вакцина, которая находится в разработке против коронавирусной пневмонии нового поколения COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала высокую эффективность в промежуточных результатах третьей стадии клинических испытаний.