18:27 09.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247493:Nataly

Зеленский заразился COVID-19

Шестой президент Украины Владимир Зеленский получил положительный результат после теста на коронавирусную пневманию нового типа. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Зеленский заразился COVID-19

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" - написал украинский президент в своем посте.

В Офисе президента отметили, что Владимир Зеленский будет и дальше продолжать выполнять свои обязанности главы государства в дистанционном режиме на самоизоляции.

Стоит отметить, что заместитель главы ОП Юлия Ковалив уже получила отрицательный результат теста на коронавирус, в то время как Андрей Ермак на своей странице сообщил, что его тест оказался положительным.

Ранее стало известно, вакцина, которая находится в разработке против коронавирусной пневмонии нового поколения COVID-19 от компаний Pfizer и BioNTech показала высокую эффективность в промежуточных результатах третьей стадии клинических испытаний.


Поделиться

Читайте также:
 
Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил Днепровский аэропорт оштрафован на 250 000 грн: АМКУ недоволен получением контроля над Розой ветров Освоился на новом месте: Байден планирует отменить ряд указов Трампа Спасение близко: вакцина Pfizer показала промежуточный результат эффективности 90%
Проишествия
  • 18:17 Родился в рубашке: в Киеве парень выпал с шестого этажа и выжил
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив