11:19 12.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Госдеп США блокирует коммуникацию Байдена с иностранными лидерами

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки по указанию администрации действующего главы государства Дональда Трампа блокирует коммуникацию нового избранного главу государства Джо Байдена с иностранными лидерами. Об этом со ссылкой на источники в ведомстве пишет CNN, передает УРА-Информ.

Госдеп США блокирует коммуникацию Байдена с иностранными лидерами

Стало известно, что в Госдепе накопилась уже целая кипа посланий новому главе государства Джо Байдену. Традиционно в ведомстве поддерживают новоизбранного главу США, соответственно, многие страны уже начали отправлять свои поздравления Байдену. Однако администрация действующего президента Дональда Трамп не предоставила Байдену доступ к ресурсам Госдепа. Это связано с тем, что сам Трамп отказывается признать победу оппонента.

Также по данным издания, Байден лишен содействия Госдепа в подготовке разговоров с международными лидерами, а также сводки развединформации. Также новый глава получил десятки сообщений, которые ему не передают.

Вскоре иностранные лидеры начали понимать, что американский Госдеп не может связать их с Байденом. Мировые лидеры обратились за помощью к бывшим дипломатам, которые были у власти во времена Барака Обамы, чтобы послать поздравления команде Байдена.

Команда Байдена намерена использовать ресурсы Госдепа, как только они станут доступными и будет такая возможность.

Как стало известно ранее, действующий американский лидер Дональд Трамп, который все еще проигрывает выборы кандидату от демократов Джо Байдену, все равно анонсировал собственную победу в президентской гонке.


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