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Война закончилась: Армения, Россия и Азербайджан договорились о прекращении конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в понедельник вечером, что подписал соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Война закончилась: Армения, Россия и Азербайджан договорились о прекращении конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер России Владимир Путин также подписали во вторник соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Текст декларации очень болезнен для меня и для нашего народа. Я принял решение подписать мирное соглашение после тщательного анализа военной ситуации, основанного на мнении людей, которые лучше всего понимают, что происходит", - добавил Пашинян в своем заявлении через Facebook.

Бои за Нагорный Карабах возобновились 27 сентября, после примерно четверти века относительного мира. Азербайджан напал на территорию, оккупированную этническими армянами, заявив, что ранее была провокация с армянской стороны.

Непризнанный на международном уровне Нагорный Карабах - это армянский анклав на де-юре территориях Азербайджана. Он заселен и до сих пор полностью контролировался армянами. В конфликте из-за него в 1991–1994 годах погибло около 30 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что Азербайджан с каждым днем завоевывал все больше и больше территорий.


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