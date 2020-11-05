"Многочисленные тела убитых": в Карабахе сообщили об азербайджанской атаке

"В четверг около 10.30 силы С Азербайджана на восточном направлении осуществили попытку нападения с использованием бронированных машин. В результате грамотных действий Армии обороны Нагорного Карабаха и резервистов, противник был отброшен, оставив на поле боя одну бронированную машину, один грузовик, многочисленные тела убитых" - отмечают в ведомстве.

Также там добавили, что оперативная ситуация остается под контролем непризнанной Народно Карабахской Республики.

Стоит отметить, что прошедшей ночью азербайджанские войска проявили свою активность на восточном, юго-восточном и южном направлениях фронта.

В подразделениях армии обороны Нагорного Карабаха заявили, что с небывалым успехом отразили многочисленные атаки штурмовых групп противника, при этом нанеся ему серьёзные потери среди артиллерии и войск.

Как стало известно ранее, военные эксперты все больше склоняются к тому, что не Армения и Азербайджан являются главными инициаторами конфликта в Нагорном Карабахе.