15:07 05.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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"Многочисленные тела убитых": в Карабахе сообщили об азербайджанской атаке

ВС Азербайджана понесли сильные потери войск и артиллерии в результате неудавшейся атаки на восточном направлении фронта в зоне боевых действий в непризнанной республике Нагорного Карабаха. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны непризнанной НКР.

"В четверг около 10.30 силы С Азербайджана на восточном направлении осуществили попытку нападения с использованием бронированных машин. В результате грамотных действий Армии обороны Нагорного Карабаха и резервистов, противник был отброшен, оставив на поле боя одну бронированную машину, один грузовик, многочисленные тела убитых" - отмечают в ведомстве.

Также там добавили, что оперативная ситуация остается под контролем непризнанной Народно Карабахской Республики.

Стоит отметить, что прошедшей ночью азербайджанские войска проявили свою активность на восточном, юго-восточном и южном направлениях фронта.

В подразделениях армии обороны Нагорного Карабаха заявили, что с небывалым успехом отразили многочисленные атаки штурмовых групп противника, при этом нанеся ему серьёзные потери среди артиллерии и войск.

Как стало известно ранее, военные эксперты все больше склоняются к тому, что не Армения и Азербайджан являются главными инициаторами конфликта в Нагорном Карабахе.


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