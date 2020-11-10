07:39 10.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Россия вводит войска в Нагорный Карабах: официальное заявление Путина

Вчера поздно вечером, десятого ноября, Азербайджан, Россия и Армения подписали мирное соглашение по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.

Россия вводит войска в Нагорный Карабах: официальное заявление Путина

Президент России Владимир Путин также сообщил, что в Нагорный Карабах отправляется миротворческий контингент Российской Федерации. Такое решение было принято тремя лидерами государств.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации", - заявил Путин.

Президент РФ также добавил, что в общей сложности контингент будет состоять из 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Российские миротворцы будут пребывать в Нагорном Карабахе минимум пять лет с автоматическим продлением еще на пять лет, если только ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения.

Ранее мы сообщали, что Армения, Азербайджан и Россия подписали мирное соглашение по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.


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