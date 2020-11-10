Последние дни президентства: Трамп уволил главу Пентагона

"Марк Эспер уволен", - заявил Дональд Трамп в Twitter-аккаунте.

Также глава Белого дома отметил, что директор Национального контртеррористического центра Кристофер Миллер назначен на должность исполняющего обязанности министра обороны США. Трамп добавил, что Миллер приступает к своим обязанность немедленно.

Демократические политсилы довольно тревожно отреагировали на увольнение Трампом Эспера. Они заявили, что этот шаг главы Белого дома стал опасным сигналом для противников Соединенных Штатов Америки, омрачив надежды на упорядоченную смену власти в государстве, в то время как Байден готовится к вступлению в должность главы США.

"Внезапное увольнение госсекретаря Эспера является тревожным свидетельством того, что президент Трамп намерен использовать свои последние дни в должности, чтобы посеять хаос в нашей американской демократии и во всем мире", - заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Стоит отметить, что демократ, возглавляющий комитет Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит, осудил решение Трампа как "ребяческое" и "безрассудное".

Как сообщалось ранее, Джо Байден, которого уже во всю поздравляют с победой на президентских выборах в США, уже имеет в планах отменить ряд указов Дональда Трампа, сразу же по вступлению в должность в январе.