Выборы в США: Стивен Кинг публично обматерил Трампа

Известный и популярный американский писатель Стивен Кинг выругался в Twitter адрес действующего президента США Дональда Трампа, который, по данным американских СМИ уступил место в Белом доме демократу Джо Байдену. Об этом пишет УРА-Информ.
"Америка – Трампу: ТЫ УВОЛЕН" - написал в своем микроблоге Стивен Кинг.
Также после того, как Трамп отказался признавать свое поражение, американский писатель добавил:"Ты проиграл, жалкий самозванец, инфантильный у****к. Смирись и убирайся к черту".
America to Trump: YOU’RE FIRED.— Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020
После победы Джо Байдена в президенсткой гонке 2020 года Кинг добавил, что это самый счастливый день в его жизни.
Также кинг успел и попрощаться с с пресс-секретарем Белого дома Кейли Макинени. Писатель сравнил ее с американской телеведущей Милдред Гилларс, которая была завербована нацистами во время Второй мировой.
Как сообщалось ранее, политика Twitter в отношении спорных записей Дональда Трампа изменится. Когда Джо Байден будет приведен к присяге в качестве следующего президента США, нынешний лидер страны начнет рассматриваться в Twitter как обычный пользователь сайта, заявили представители компании.
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