Выборы в США: Стивен Кинг публично обматерил Трампа

"Америка – Трампу: ТЫ УВОЛЕН" - написал в своем микроблоге Стивен Кинг.

Также после того, как Трамп отказался признавать свое поражение, американский писатель добавил:"Ты проиграл, жалкий самозванец, инфантильный у****к. Смирись и убирайся к черту".

America to Trump: YOU’RE FIRED. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

После победы Джо Байдена в президенсткой гонке 2020 года Кинг добавил, что это самый счастливый день в его жизни.

Также кинг успел и попрощаться с с пресс-секретарем Белого дома Кейли Макинени. Писатель сравнил ее с американской телеведущей Милдред Гилларс, которая была завербована нацистами во время Второй мировой.

Как сообщалось ранее, политика Twitter в отношении спорных записей Дональда Трампа изменится. Когда Джо Байден будет приведен к присяге в качестве следующего президента США, нынешний лидер страны начнет рассматриваться в Twitter как обычный пользователь сайта, заявили представители компании.