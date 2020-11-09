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Выборы в США: Стивен Кинг публично обматерил Трампа

Известный и популярный американский писатель Стивен Кинг выругался в Twitter адрес действующего президента США Дональда Трампа, который, по данным американских СМИ уступил место в Белом доме демократу Джо Байдену. Об этом пишет УРА-Информ.

Выборы в США: Стивен Кинг публично обматерил Трампа

"Америка – Трампу: ТЫ УВОЛЕН" - написал в своем микроблоге Стивен Кинг.

Также после того, как Трамп отказался признавать свое поражение, американский писатель добавил:"Ты проиграл, жалкий самозванец, инфантильный у****к. Смирись и убирайся к черту".

После победы Джо Байдена в президенсткой гонке 2020 года Кинг добавил, что это самый счастливый день в его жизни.

Также кинг успел и попрощаться с с пресс-секретарем Белого дома Кейли Макинени. Писатель сравнил ее с американской телеведущей Милдред Гилларс, которая была завербована нацистами во время Второй мировой.

Как сообщалось ранее, политика Twitter в отношении спорных записей Дональда Трампа изменится. Когда Джо Байден будет приведен к присяге в качестве следующего президента США, нынешний лидер страны начнет рассматриваться в Twitter как обычный пользователь сайта, заявили представители компании.


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