07:35 09.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247469:labazovych

Путин все-таки готовится к уходу: разработан специальный законопроект

В СМИ появляется все больше и больше слухов о том, что Владимир Путин все-таки может уйти со своей должности президента Российской Федерации уже в ближайшее время.

Путин все-таки готовится к уходу: разработан специальный законопроект

После информации британских таблоидов, что у президента РФ серьезные проблемы со здоровьем, уже российские медиа отметили весьма интересный законопроект, который был внесен в Госдуме, и согласно которому экс-президент РФ после своей отставки, а также его семья получают гарантии безопасности. В частности, экс-главу государства нельзя привлечь к уголовной ответственности за преступления, совершенные до, во время и после президентства.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал "Кремлевский мамковед".

"Законопроект, очевидно, направлен на то, чтобы предотвратить ситуацию, как в Киргизии - силовую расправу с экс-главой государства. Путин панически боится, что события могут начать разворачиваться по киргизскому сценарию", - пишет источник.

Также он отмечает, что этот законопроект разработан конкретно под Путина и может намекать на то, что действующий глава РФ действительно готовится к своему уходу.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем президента РФ.


Поделиться

Читайте также:
 
В ОРДО написали лист Пушилину: люди находятся в отчаянном положении История бренда ASICS Ломбардия снова в эпицентре развития коронавируса: кошмар пандемии возвращается Япония разработает истребитель совместно с ...Mitsubishi
Проишествия
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив