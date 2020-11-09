Путин все-таки готовится к уходу: разработан специальный законопроект

После информации британских таблоидов, что у президента РФ серьезные проблемы со здоровьем, уже российские медиа отметили весьма интересный законопроект, который был внесен в Госдуме, и согласно которому экс-президент РФ после своей отставки, а также его семья получают гарантии безопасности. В частности, экс-главу государства нельзя привлечь к уголовной ответственности за преступления, совершенные до, во время и после президентства.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал "Кремлевский мамковед".

"Законопроект, очевидно, направлен на то, чтобы предотвратить ситуацию, как в Киргизии - силовую расправу с экс-главой государства. Путин панически боится, что события могут начать разворачиваться по киргизскому сценарию", - пишет источник.

Также он отмечает, что этот законопроект разработан конкретно под Путина и может намекать на то, что действующий глава РФ действительно готовится к своему уходу.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о проблемах со здоровьем президента РФ.