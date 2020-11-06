13:57 06.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Кремль отреагировал на информацию о проблемах со здоровьем Путина

В России прокомментировали информацию британских таблоидов о том, что президент РФ Владимир Путин имеет проблемы со здоровьем и уже в начале следующего года может покинуть свой пост.

Кремль отреагировал на информацию о проблемах со здоровьем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко отреагировал на такую информацию и назвал ее чушью, добавив, что у Путина все хорошо со здоровьем.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Ведомости.

"Здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная, у президента все хорошо. Здоровье отменное", — сказал Песков журналистам. На вопрос о планах президента уйти в отставку в ближайшее время представитель Кремля ответил "Нет".

Как сообщала британская Daily Mail со ссылкой на анонимный источник в Кремле, его партнерша президента РФ Алина Кабаева призывала Путина уйти в отставку. Напомним, 37-летняя бывшая спортивная гимнастка неофициально является первой леди России. Путина также уговаривают уйти с поста президента две его дочери: Мария и Катерина.

В тоже время, ссылаясь на заключение эксперта, другой таблоид The Sun также обратил внимание на дрожащую ручку в руке Путина и на содержимое чашки, из которой президент России предполагаемо пил обезболивающие.


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