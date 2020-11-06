Путин до конца года может покинуть должность президента РФ: сенсационные новости из Кремля

Как сообщает британская Daily Mail со ссылкой на анонимный источник в Кремле, его партнерша Алина Кабаева призывает Путина уйти в отставку. Напомним, 37-летняя бывшая спортивная гимнастка неофициально является первой леди России. Путина также уговаривают уйти с поста президента две его дочери: Мария и Катерина.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.

Якобы болезнь Путина подтверждают последние видео и фотографии, на которых президент России сидит особым образом.

В тоже время, ссылаясь на заключение эксперта, другой таблоид The Sun также обратил внимание на дрожащую ручку в руке Путина и на содержимое чашки, из которой президент России предпологаемо обезболивающие.

Наконец, обращает на себя внимание тот факт, что во время ходьбы левая рука Путина расслаблена, а правая рука жесткая и почти неподвижная, что также может указывать на симптомы Паркинсона.

Ранее мы сообщали, что Путин обеспокоен выборами в США.