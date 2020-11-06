Путин до конца года может покинуть должность президента РФ: сенсационные новости из Кремля

Сенсационные новости публикуют британские таблоиды. По неподтвержденным данным, ожидается, что Владимир Путин объявит о своих планах уйти с поста президента России в январе следующего года. Причина - болезнь Паркинсона и давление со стороны семьи.
Как сообщает британская Daily Mail со ссылкой на анонимный источник в Кремле, его партнерша Алина Кабаева призывает Путина уйти в отставку. Напомним, 37-летняя бывшая спортивная гимнастка неофициально является первой леди России. Путина также уговаривают уйти с поста президента две его дочери: Мария и Катерина.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Interia.
Якобы болезнь Путина подтверждают последние видео и фотографии, на которых президент России сидит особым образом.
В тоже время, ссылаясь на заключение эксперта, другой таблоид The Sun также обратил внимание на дрожащую ручку в руке Путина и на содержимое чашки, из которой президент России предпологаемо обезболивающие.
Наконец, обращает на себя внимание тот факт, что во время ходьбы левая рука Путина расслаблена, а правая рука жесткая и почти неподвижная, что также может указывать на симптомы Паркинсона.
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