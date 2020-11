Выборы в США: Трамп подаск иски во всех штатах, где побеждает Байден

"Во всех штатах, где Байдена называли победителем, мы подадим иски по фальсификациям и мошенничеству. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ", - написал президент США.

В штабе Байдена на такое заявление ответили, что иск со стороны Трампа не имеет никаких оснований.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!