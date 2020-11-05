19:58 05.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Выборы в США: Трамп подаск иски во всех штатах, где побеждает Байден

Все еще действующий американский президент и кандидат на этот же пост от республиканцев Дональд Трамп собирается подавать иски против штатов, в которых победу одержал демократ Джо Байден. Он сообщил, якобы имеет данные о фальсификации и мошенничества в президентской гонке. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter, передает УРА-Информ.

Выборы в США: Трамп подаск иски во всех штатах, где побеждает Байден

"Во всех штатах, где Байдена называли победителем, мы подадим иски по фальсификациям и мошенничеству. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ", - написал президент США.

В штабе Байдена на такое заявление ответили, что иск со стороны Трампа не имеет никаких оснований.

По данным AP, к текущему моменту у Дональда Трампа набралось 214 голосов выборщиков, а у Байдена - 264. Чтобы одержать победу на выборах Дональду Трампу нужно выиграть во всех штатах, где еще продолжается подсчет голосов президентской гонки. А именно: в Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. В четырех из них Трамп лидирует, а в Неваде - Байден.

Стоит отметить, что если Байден одержит победу в Неваде, то наберет необходимые для общей победы на выборах 270 голосов выборщиков.

Как стало известно ранее, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джозеф Байден запустил "сайт переходного периода", который направлен на подготовку к передаче власти в стране от действующего американского президента Дональда Трампа, даже несмотря на то, что еще не набрал необходимые голоса 270 выборщиков. Сейчас у Байдена 264 голоса.


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