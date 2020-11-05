Выборы в США: Трамп подаск иски во всех штатах, где побеждает Байден

"Во всех штатах, где Байдена называли победителем, мы подадим иски по фальсификациям и мошенничеству. Множество доказательств - просто посмотрите в СМИ", - написал президент США.

В штабе Байдена на такое заявление ответили, что иск со стороны Трампа не имеет никаких оснований.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

По данным AP, к текущему моменту у Дональда Трампа набралось 214 голосов выборщиков, а у Байдена - 264. Чтобы одержать победу на выборах Дональду Трампу нужно выиграть во всех штатах, где еще продолжается подсчет голосов президентской гонки. А именно: в Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске. В четырех из них Трамп лидирует, а в Неваде - Байден.

Стоит отметить, что если Байден одержит победу в Неваде, то наберет необходимые для общей победы на выборах 270 голосов выборщиков.

Как стало известно ранее, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джозеф Байден запустил "сайт переходного периода", который направлен на подготовку к передаче власти в стране от действующего американского президента Дональда Трампа, даже несмотря на то, что еще не набрал необходимые голоса 270 выборщиков. Сейчас у Байдена 264 голоса.