Президентская гонка США: Белом доме началась подготовка передачи полномочий Байдену

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джозеф Байден запустил "сайт переходного периода", который направлен на подготовку к передаче власти в стране от действующего американского президента Дональда Трампа, даже несмотря на то, что еще не набрал необходимые голоса 270 выборщиков. Сейчас у Байдена 264 голоса. Об этом пишет УРА-Информ.
"Американский народ определит, кто будет следующим президентом США. нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны mdash; от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости, mdash; и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена — Харрис могла приступить к работе в первый день", — говорится на сайте.
Стоит отметить, что ранее телеканал CNN сообщил, что по в этом собыии учавствуют не менее 150 человек. Среди них есть и высокопоставленные сотрудники администрации действующего американского главы Дональда Трампа. Все они принимают непосредственное участие в подготовке передачи власти кандидату от демократов Байдена.
В некоторых штатах до сих пор не известны конечные итоги голосования американцев. Сейчас Байдену осталось набрать до победы в президентской гонке четыре голоса.
Как стало известно ранее, дуэль за Белый дом еще не решена в шести штатах. Это Аляска, Аризона, Невада, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.
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