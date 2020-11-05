Президентская гонка США: Белом доме началась подготовка передачи полномочий Байдену

"Американский народ определит, кто будет следующим президентом США. нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны mdash; от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости, mdash; и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена — Харрис могла приступить к работе в первый день", — говорится на сайте.

Стоит отметить, что ранее телеканал CNN сообщил, что по в этом собыии учавствуют не менее 150 человек. Среди них есть и высокопоставленные сотрудники администрации действующего американского главы Дональда Трампа. Все они принимают непосредственное участие в подготовке передачи власти кандидату от демократов Байдена.

В некоторых штатах до сих пор не известны конечные итоги голосования американцев. Сейчас Байдену осталось набрать до победы в президентской гонке четыре голоса.

Как стало известно ранее, дуэль за Белый дом еще не решена в шести штатах. Это Аляска, Аризона, Невада, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.