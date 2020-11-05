14:58 05.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247436:Nataly

Президентская гонка США: Белом доме началась подготовка передачи полномочий Байдену

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джозеф Байден запустил "сайт переходного периода", который направлен на подготовку к передаче власти в стране от действующего американского президента Дональда Трампа, даже несмотря на то, что еще не набрал необходимые голоса 270 выборщиков. Сейчас у Байдена 264 голоса. Об этом пишет УРА-Информ.

Президентская гонка США: Белом доме началась подготовка передачи полномочий Байдену

"Американский народ определит, кто будет следующим президентом США. нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны mdash; от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости, mdash; и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена — Харрис могла приступить к работе в первый день", — говорится на сайте.

Стоит отметить, что ранее телеканал CNN сообщил, что по в этом собыии учавствуют не менее 150 человек. Среди них есть и высокопоставленные сотрудники администрации действующего американского главы Дональда Трампа. Все они принимают непосредственное участие в подготовке передачи власти кандидату от демократов Байдена.

В некоторых штатах до сих пор не известны конечные итоги голосования американцев. Сейчас Байдену осталось набрать до победы в президентской гонке четыре голоса.

Как стало известно ранее, дуэль за Белый дом еще не решена в шести штатах. Это Аляска, Аризона, Невада, Пенсильвания, Джорджия и Северная Каролина.


Поделиться

Читайте также:
 
Убийство норок ради выживания: в Дании убьют около 17 миллионов особей для борьбы с коронавирусом В ВОЗ рассказали, как отличить грипп от коронавируса В Раде разблокировали рассмотрение бюджета на 2021 год Nokia начинает продажу своих телевизоров в Европе
Проишествия
  • 18:48 Дымовухи и перекрытый центр: активисты требует рассмотрение закона о "евробляхах"
  • 18:22 Лос-Анджелес протестует в ожидании итогов президентской гонки: уже более 40 задержанных
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив