Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе

Военный эксперт Алексей Арестович считает, что ситуация в Нагорном Карабахе – это площадка для борьбы Турции и России.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Это третий фронт Турции против России, они борются за византийское наследство — турки выиграли в Ливии, выиграли на севере Сирии. Вот они открыли третий фронт в зоне традиционного влияния России в постсоветском пространстве", — сказал он.

Также эксперт поделился своим мнением по поводу военных действий в Карабахе. Он отметил, что стороны понесли уже значительные потери, как в плане людского ресурса, так и в плане военной техники, которой уже уничтожили на 1 млрд долларов.

"Я согласен с тем, что армяне сбили наступательный потенциал азербайджанцев, но сейчас они (азербайджанцы – ред.) медленно продвигаются вперед, пользуясь техническим превосходством", — сказал эксперт. В

Также он добавил, что перемирия, которое достигли стороны девятого октября не существует, оно продержалось всего пять минут.

Ранее командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе.