Выборы в США: обзор ситуации в ключевых штатах

В ключевых американских штатах еще не закончили подсчет голосов избирателей. В Висконсине отметили, что сегодня не успеют дать результаты подсчета голосов. Мичиган отметил, что им нужно время до пятницы, чтоб подсчитать все голоса. В ближайшее время не стоит ждать результатов и от Пенсильвании. Об этом пишет УРА-Информ.
Голоса Коллегии выборщиков пока что распределены таким образом:
- Джо Байден - 227
- Дональда Трамп - 213
Для того, чтоб одеражать победу в президентской гонке кандидату необходимо набрать 270 голосов.
В США уже традиционно некоторые штаты в основном поддерживают только республиканцев, или же демократов.
Также есть штаты. в которых при каждых президентских выборах меняються предпочтения граждан.
К примеру, на текущий момент в Висконсине виртуальная ничья. Байден лишь на три десятых опережает Трампа - 49,4% против 49,1%. В штате посчитали около 95% голосов.
В ПенсильванииВВВ Трамп уверенно опережает Байдена - 55,7%, тогда как у Байдена 43,1%. В штате подсчитали около 65% голосов.
Байден всего лишь на пять процентов опережает действующего главу Белого дома Дональда Трампа в Аризоне. 51,8 против 46,8%. В штате подсчитано около 82% голосов.
В Мичигане лидирует Дональд Трамп. Но отрыв незначительный 51,5% против 47% у Байдена. Обработано более 82% голосов.
В ДжорджииВВВ Трамп опережает Байдена – 50,5% против 48,3%. там подсчитано 94% голосов.
Северная Каролина заявила об обработке 95% бюлетней. Трамп опережает Байдена примерно на полтора процента – 50,1; против 48,7%.
Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что, несмотря на его огромное преимущество, его оппоненты пытаются "украсть" выборы. Однако он заявил, что не позволит им этого сделать.
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