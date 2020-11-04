Трамп: демократы пытаются "украсть" выборы

Президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что, несмотря на его огромное преимущество, его оппоненты пытаются "украсть" выборы. Однако он заявил, что не позволит им этого сделать.
"Мы выигрываем уверенно, но они пытаются УКРАСТЬ выборы. Мы никогда не позволим им. После закрытия урн для голосования голосовать нельзя", - написал Трамп.
Об этом пишет УРА-Информ.
Несколькими минутами ранее он объявил, что сделает заявление во вторник вечером. "Великая ПОБЕДА", - добавил он. В первом варианте твитта Трамп ошибся в слове "polls" "урны", написав вместо него "Poles" (поляки).
Вскоре после публикации твита Трампа Твиттер охарактеризовал его запись "противоречивой и вводящей в заблуждение относительно избирательного процесса".
Президент не уточнил свои обвинения, но в ходе избирательной кампании он утверждал, что результаты выборов должны быть известны уже в день выборов, хотя окончательные результаты никогда не объявлялись так рано. Он также утверждал, что содействие голосованию по почте приведет к фальсификации результатов выборов.
Ранее после первых результатов выборов выступил противник Трампа – Джой Байден.
Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг