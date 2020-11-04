Трамп: демократы пытаются "украсть" выборы

"Мы выигрываем уверенно, но они пытаются УКРАСТЬ выборы. Мы никогда не позволим им. После закрытия урн для голосования голосовать нельзя", - написал Трамп.

Об этом пишет УРА-Информ.

Несколькими минутами ранее он объявил, что сделает заявление во вторник вечером. "Великая ПОБЕДА", - добавил он. В первом варианте твитта Трамп ошибся в слове "polls" "урны", написав вместо него "Poles" (поляки).

Вскоре после публикации твита Трампа Твиттер охарактеризовал его запись "противоречивой и вводящей в заблуждение относительно избирательного процесса".

Президент не уточнил свои обвинения, но в ходе избирательной кампании он утверждал, что результаты выборов должны быть известны уже в день выборов, хотя окончательные результаты никогда не объявлялись так рано. Он также утверждал, что содействие голосованию по почте приведет к фальсификации результатов выборов.

Ранее после первых результатов выборов выступил противник Трампа – Джой Байден.