15:41 04.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100247415:labazovych

В США победу на выборах одержал кандидат, который месяц назад умер от коронавируса

55-летний Дэвид Андал, кандидат от республиканцев в парламент штата Северная Дакота, умерший от Covid-19 почти месяц назад, оказался победителем на выборах в своем округе.

В США победу на выборах одержал кандидат, который месяц назад умер от коронавируса

Как сообщает местная ежедневная газета "Бисмарк Трибюн", Андаль скончался 5 октября после четырехдневной болезни. Это произошло после того, как 55-летний мужчина, которого называют стойким сторонником президента Трампа, выиграл первичные выборы в своей партии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Politico.

После смерти Андала генеральный прокурор штата постановил, что голоса за политика будут подсчитаны. В конечном итоге республиканец набрал 38 процентов голосов, которых было достаточно для получения места в Палате представителей в своем округе.

Закон штата предусматривает, что вакансия умершего кандидата может быть заполнена победившей партией или, если гражданская инициатива будет одобрена губернатором штата, путем выборов.

Северная Дакота - самый пострадавший штат в США по численности населения как по количеству инфекций, так и по количеству смертей от Covid-19. На данный момент там умер 561 из 47 192 пациентов, инфицированных коронавирусом.

Ранее мы сообщали ситуацию в ключевых штатах на выборах президента США.


  
Поделиться

Читайте также:
 
Выборы в США: обзор ситуации в ключевых штатах В "ДНР" заявили, что они уже фактически живут в России Нафтогаз готов потратить 15 миллионов евро на юристов в деле против Словакии Протесты из-за запрета абортов в Польше: выполнение решения КС отложили
Проишествия
  • 14:34 В Украине накрыли транснациональную группировку торговлей людьми
  • 11:35 Массовое убийство участников АТО под Житомиром: расследование окончено
  • 10:30 Уже пять погибших и десятки раненых: последние данные по теракту в Вене
  • 13:42 2 миллиона пострадавших: Тайфун на Филиппинах нанес сокрушительный удар
  • 17:52 Ужасное ДТП на Крещатике: двое погибших, несколько раненых (ВИДЕО)
  • 17:01 Сильное землетрясение в Эгейском море: в Турции есть жертвы
  • 11:24 Шокирующие подробности о террористе, который вчера убил 3 человек в Ницце
  • 10:03 Перемирие на Донбассе сорвано: противник убил двух украинских военных
  • 16:32 Украина забирает свое: беспилотник нанес удар по "милиции ДНР"
  • 11:10 Террористическая атака во Франции: есть погибшие и раненые
  • 07:21 В ОРЛО ищут "добровольцев" для войны в Нагорном Карабахе: за идею туда точно никто не поедет
  • 11:32 Лукашенковский беспредел: силовики в Беларуси ворвались в квартиру граждан
  • 11:12 В понедельник в Нагорном Карабахе должно было начаться гуманитарное перемирие: его уже нарушили
  • 16:01 Никакого уважения к героям: правоохранители задержали хулигана помочившегося на аллее Небесной сотни
  • 15:45 Смертельное ДТП с участием Ефремова: актеру сократили срок
  • 12:29 Катастрофа Ан-26: установлены официальные причины трагедии
  • 13:58 Жестокое убийство учителя во Франции: важный шаг в расследовании

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    Оголоша
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив