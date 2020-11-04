В США победу на выборах одержал кандидат, который месяц назад умер от коронавируса

Как сообщает местная ежедневная газета "Бисмарк Трибюн", Андаль скончался 5 октября после четырехдневной болезни. Это произошло после того, как 55-летний мужчина, которого называют стойким сторонником президента Трампа, выиграл первичные выборы в своей партии.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Politico.

После смерти Андала генеральный прокурор штата постановил, что голоса за политика будут подсчитаны. В конечном итоге республиканец набрал 38 процентов голосов, которых было достаточно для получения места в Палате представителей в своем округе.

Закон штата предусматривает, что вакансия умершего кандидата может быть заполнена победившей партией или, если гражданская инициатива будет одобрена губернатором штата, путем выборов.

Северная Дакота - самый пострадавший штат в США по численности населения как по количеству инфекций, так и по количеству смертей от Covid-19. На данный момент там умер 561 из 47 192 пациентов, инфицированных коронавирусом.

Ранее мы сообщали ситуацию в ключевых штатах на выборах президента США.