В ОРДО сообщили, кто обязан становиться на воинский учет в РФ

Большое количество жителей ОРДО получило паспорта Российской Федерации. А это значит, что эти жители должны будут стать на военный учет в России.
Так называемая "депутат ДНР" Анастасия Селиванова рассказала, кто именно из жителей ОРДЛО, которые получили паспорта Российской Федерации будут обязаны стать на военный учет в РФ.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
Она отметил, что согласно законам России "О воинской обязанности и военной службе" граждане федерации не должны стоять на воинском учете, если постоянно проживают на пределами Российской Федерации. Так как большинство жителей ОРДО не проживают в России и у них нет штампа о регистрации в РФ, то им не нужно становится на воинский учет в РФ.
"Если вы оформляете постоянную или временную (на срок более трех месяцев) регистрацию на территории России, то встать на воинский учет вы обязаны. Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат муниципального образования по месту вашего пребывания с паспортомВ РФ", - добавила Селиванова.
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