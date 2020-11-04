Какой второй срок, Зеленскому бы первый досидеть - Богдан

Богдан отмечает, что Зеленскому на данный момент нужно думать о первом сроке, чтобы успешного его отработать, а не думать уже о второй каденции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Я не знаю, чья это идея. Но какой второй срок? Ты только взлетаешь. Ты еще ничего не сделал. У тебя еще ничего не получается. Какой второй срок? Я не думаю, что сейчас он думает о втором сроке. Я думаю, что он уже думает, как досидеть первый. Количество отложенных проблем: Конституционный Суд - это отложенная проблема. Он ее не решил, он сказал: "и потом!". Вот бах, на - ешь!" – заявил Богдан.

Он отметил, что сейчас у главы государства очень много проблем, которые нужно решать. Богдан добавил, что Зеленский не решил проблемы с Верховной Радой, коронавирусной инфекцией и экономикой.

Богдан также отметил, что Зеленский никак не отвечает на обстрелы на Донбассе и перемирия там уже нет, хотя и ОП заявляет о другом.

Ранее известный журналист Дмитрий Гордон рассказал о важной ошибке президента.