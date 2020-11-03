Гордон рассказал о грандиозной ошибке Зеленского: он это просто не умеет

Он отметил, что Зеленский не умеет создавать сильную политическую команду. При этом Гордом добавил, что эту ошибку еще можно исправить и создать действительно сильную команду вокруг президента Украины.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

Об этом Гордон рассказал в интервью Дмитрию Спиваку. Гордон предполагает считает, что глава государства не умеет приближать к себе личностей, которые сильнее его самого.

В свою очередь журналист также добавил, что дал бы совет Зеленскому перестать приближать к себе тех людей, которые слабее его самого.

"У Зеленского есть одна грандиозная ошибка. Он не умеет находить сильных личностей, даже если они представляют другие политические силы или являются неудобными людьми. На этот счет Саакашвили намного лучше справляется чем Зеленский, он умеет окружать себя талантливыми и умелыми специалистами", — сказал Гордон.

Ранее Гордон назвал 3 человек, у которых есть реальный шанс стать следующим президентом Украины.