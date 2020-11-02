Выборы президента США: у кого лучшие шансы за день до выборов

Бывший вице-президент США может рассчитывать на 52 процента голосов в опросе, опубликованном в воскресенье для "WSJ" и NBC, а его соперник-республиканец – на 42 процента. По сравнению с предыдущим октябрьским опросом этих центров преимущество Байдена уменьшилось на один процентный пункт.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В 12 ключевых колеблющихся штатах разрыв уменьшился еще больше. С 10 процентных баллов до 6 сейчас.

"WSJ" и NBC отмечают, что Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мэн, Мичиган, Миннесота, Северная Каролина, Нью-Гэмпшир, Невада, Пенсильвания и Висконсин колеблются.

В ходе опроса граждан США также спросили, какая тема для них была наиболее важной на предстоящих выборах. 41 процент американцев указали на экономику и 38 процентов на эпидемию коронавируса.

Ранее мы сообщали, что страница кампании по переизбранию Дональда Трампа была взломана.