Гордон: а нужно ли возвращать Донбасс? Там думают о РФ, а не Украине

Журналист выразил мнение о том, стоит ли вообще возвращать Донбасс. Он отметил, что прошло значительное количество времени и жители ОРДЛО ориентируются больше на Российскую Федерацию, чем на Украину.

Об этом пишет УРА-Информ.

"С каждым днем все больше укрепляется среди жителей оккупированного Донбасса мысль о том, что они относятся к РФ, а не к Украине. Уже сколько времени, 6 лет там хозяйничает Россия", - сказал Гордон.

Он также отметил, что только второй президент Украины Леонид Кучма дал четкий ответ, когда Донбасс может вернуться в состав Украины.

"Я спросил Кучму, от кого зависит мир на Донбассе. И он сказал: от Господа Бога и от Путина. Его может вернуть только Путин под влиянием каких-то мер по отношению к нему же", - считает Гордон.

При это журналист считает, что даже если Путин не будет президентом РФ, так просто Донбасс и тем более Крым Украине не вернут.

Ранее Гордон резко ответил россиянам.