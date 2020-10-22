11:46 22.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Гордон: а нужно ли возвращать Донбасс? Там думают о РФ, а не Украине

Известный украинский журналист и политик Дмитрий Гордон на своей страничке в Ютуб выложил видео с телеканала "Украина 24". Гордон обсудил ситуацию на Донбассе в программе "Время Голованова".

Гордон: а нужно ли возвращать Донбасс? Там думают о РФ, а не Украине

Журналист выразил мнение о том, стоит ли вообще возвращать Донбасс. Он отметил, что прошло значительное количество времени и жители ОРДЛО ориентируются больше на Российскую Федерацию, чем на Украину.

Об этом пишет УРА-Информ.

"С каждым днем все больше укрепляется среди жителей оккупированного Донбасса мысль о том, что они относятся к РФ, а не к Украине. Уже сколько времени, 6 лет там хозяйничает Россия", - сказал Гордон.

Он также отметил, что только второй президент Украины Леонид Кучма дал четкий ответ, когда Донбасс может вернуться в состав Украины.

"Я спросил Кучму, от кого зависит мир на Донбассе. И он сказал: от Господа Бога и от Путина. Его может вернуть только Путин под влиянием каких-то мер по отношению к нему же", - считает Гордон.

При это журналист считает, что даже если Путин не будет президентом РФ, так просто Донбасс и тем более Крым Украине не вернут.

Ранее Гордон резко ответил россиянам.


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