14:25 29.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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ЕС может остановить безвиз для Украины из-за решения суда

Похоже, что резонансное решение Конституционного суда Украины об отмене электронных деклараций, будет иметь весьма серьезные последствия для страны.

ЕС может остановить безвиз для Украины из-за решения суда

Источники сообщают, что посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной отметил, что на данный момент официально об отмене безвиза с Украиной в Европейском Союзе не говорят, однако такой вариант нельзя исключить.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р / 2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия Назка, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - говорится в письме.

Также источники отмечают, что Украине необходимо в срочном порядке изменить Конституцию, чтобы решить эту проблему, ведь основным вопросом Европейского Союза к Украине является коррупция.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО из-за этой ситуации.


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