Зеленский созывает экстренное заседание СНБО: появились новые угрозы нацбезопасности

В Офисе президента отметили, что речь идет о том, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются повлиять на борьбу с коррупцией и прозрачностью в государственном управлении.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Президент предложит членам СНБО обсудить ситуацию, которая сложилась в национальной безопасности страны, и принять соответствующие решения", - сообщили в Офисе президента.

Все участники экстренного заседания обсудят ситуацию в Украине. Предполагается, что президент и другие члены СНБО обсудят наработку законопроектов, которые предотвратят возможное возникновение кризисных ситуаций. Такие законопроекты будут направлены в Парламент как неотложные.

Это заседание может быть вызвано решением Конституционного суда Украины, который признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Ранее Зеленский выдвинул предложение назначить экс-гендиректора "Укроборонпрома" и бывшего министра экономики Айвараса Абромавичуса представителем государства в наблюдательном совете банка Ощадбанка.