Какое-то невероятное днище - Береза о результатах выборов на Донбассе

Береза отмечает, что в Украине огромное количество плохо образованных людей, которые не ценят историю страны и своим выбором тянут ее вниз.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Хотите офигеть? Экс-мэр Славянска и бывшая обвиняемая по делу о сепаратизме Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра города. Экзитполы говорят, что во втором туре Штепа (23,1%) встретится с действующим мэром Вадимом Ляхом (34,8%). Понимаете? Гиркина встречала, сепаратизм насаждала, войну в Украину привела. А ее вновь в мэры выбирают. Ту**е люди, не помнящие свое прошлое, обречены. А мы с ними в одной стране живем... Какое-то невероятное днище", - написал в своем телеграм канале Береза.

Отметим, что все-таки на данный момент поддержка выше у действующего главы города.

Ранее мы сообщали, что пророссийская "Партия Шария" также показала весьма неожиданные результаты.