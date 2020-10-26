Скандальная "Партия Шария" празднует успех на выборах: сенсационные результаты

Хотя на данный момент итоговых результатов выборов нет, однако по результатам экзит-полов студии Савика Шустера и телеканала Украина 24 "Партия Шария" вполне реально сможет получить места местных советах нескольких городов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

Так в Одессе Шария поддержали 7,63% избирателей, это пятое место. В Харькове у "Партии Шария" также пятая строчка и 6,41% голосов. В Мариуполе поддержка меньше - 6,28%, но это третья строчка. Также в местный совет у команды Шария есть возможность попасть в Николаеве - 5,48%.

Точно не будет представителей пророссийского блогера в таких городах, как Киев, Днепр, Львов, Черкассы, Кривой Рог, Винница, Ужгород и Черновцы. В тоже время в других городах информация уточняется и на данный момент нет точных данных.

Ранее мы сообщали, что Олег Ляшко весьма неожиданно проигрывает выборы в Парламент.