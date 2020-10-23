Путин наконец-то признался, когда уйдет с должности президента РФ: это точно произойдет

Сам глава Российской Федерации немного приоткрыл занавес и рассказал о своих планах на будущее. Он конкретно не раскрыл свои цели на ближайшие годы, но дал понять, что все варианты возможны. О своих планах Путин рассказал во время заседания клуба "Валдай".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Диалог.

"Это когда-то, безусловно, должно закончиться. Я отдаю себе в этом отчет прекрасно. Но изменения в Конституцию направлены не только на то, чтобы предоставить действующему главе государства право избираться в 2024 году или даже в более поздние сроки. Они направлены на то, чтобы укрепить суверенитет России, обозначить наши перспективы развития, создать фундаментальный базис для развития экономики и социальной сферы. А что будет там в 2024 году или в более позднее время - это будем смотреть, когда время пройдет", - заявил Путин.

Похоже, что Путин намерен в 2024 снова выиграть выборы, и как минимум остаться еще на один президентский срок.

Ранее Путин окончательно определился, что делать с "ДНР" и "ЛНР".