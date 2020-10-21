13:37 21.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Путин окончательно определился, что делать с "ДНР" и "ЛНР": Азаров получит должность

Президент Российской Федерации Владимир Путин похоже окончательно определился со своим решением по поводу будущего так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Путин окончательно определился, что делать с

Известный блогер Колывано-Бджолария LPR в своем Твиттере сообщил интересную информацию. Он отметил, что Кремль принял решение не включать в свой состав "республики". Все это случилось из-за санкций, который наложил Европейский Союз на России после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой НБН.

"Путин воспринял данное в качестве личного оскорбления. Ответ может быть следующий: разморозка гамбита на Донбассе. Сценарий, который обсуждается выглядит таким образом: РФ официально обвиняет Украину в выходе из Минских договоренностей в связи с саботажем ею политической части данной документации. Как итог – предоставление особого статуса Донбассу", - считает блогер.

Он добавил, что ситуация с Крымом и Донбассом совсем не похожи. "Республики" пойдут по другому пути.

"Россия не будет присоединять "Л/ДНР". Однако она признает суверенитет государства на их основе. В качестве президента такого "государства" выступит экс-премьер Николай Азаров, проживающий в данный момент на территории Москвы", - считает блогер.

Ранее мы сообщали, что глава "ДНР" признал большие проблемы в "республике".


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