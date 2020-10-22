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Пушилин поблагодарил РФ за помощь: поддержка братской России позволит сохранить жизни

Так называемый "глава" "ДНР" Денис Пушилин рассказал, что еще в октябре "республика" должна получить от Российской Федерации медицинскую помощь.

Пушилин поблагодарил РФ за помощь: поддержка братской России позволит сохранить жизни

Пушилин сегодня, 22 октября, заявил, что "ДНР" получит медицинское оборудование, а также препараты для диагностики и лечения коронавируса на общую сумму в 258 миллионов рублей. Он отметил, что Российская Федерация передаст среди прочего лекарственные препараты, тест-системы для проведения тестов на коронавирус и расходные материалы на них. Также из РФ поступят средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства, а также 30 аппаратов ИВЛ. Также ожидается поступление 75 кислородных концентраторов и другого медицинского оборудования.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Денис Пушилин очень обрадовался такой помощью от России и поблагодарил даже народ РФ за нее.

"Это неоценимая и своевременная помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Поддержка братской России позволит нам сдержать распространение эпидемии, сохранить жизни и здоровье наших граждан. От имени граждан ОРДО выражаю глубокую благодарность руководству и всему народу России, что не оставили нас один на один с невидимой угрозой", - заявил Пушилин.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО тяжелая ситуация с ковидом.ВВ 


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