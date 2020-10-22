В "ДНР" ситуация вышла из-под контроля: местные "власти" не справляются

Авторы пабликов в социальных сетях отмечают, что обеспечение больницы медикаментами и средствами защиты для персонала не наладилось, несмотря на то, что местные "власти" сообщают обратное.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

"Все мы ходим в больницы и видим своими глазами. Если ситуацию сравнить с тем же 15 м, 16-м и 17-м годами, становится очевидно, что-либо деньги не доходят до больниц, но „минздраву“ выделяются, либо нет никакого финансирования. Нужно быть слепым и глухим, чтобы не видеть разницу между тем, что происходит сейчас, и еще два-три года назад", — говорится в сообщениях.

Отмечается, что медики остались незащищенными перед болезнью и выходя на работу подвергают себя опасности, а пациенты могут просто умереть, ведь не хватает специалистов и медикаментов.

"В "республике" ситуация вышла из-под контроля, и нужно ее исправлять, причем экстренно и в короткий промежуток времени. Пандемия в Донецке во весь рост", — пишут в одном из пабликов.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО высунули основные претензии Пушилину.