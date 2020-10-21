"Весна пришла": Зеленский хочет знать, где обещанные ним посадки

"Люди говорят: "Весна пришла, где посадки?" Верите или нет, но именно этим вопросом и словами, которые нельзя говорить на телевидении, я начинаю каждое совещание с руководителями всех правоохранительных органов" - сказал Зеленский.

Сам Зеленский утверждает, что каждый раз во воремя разговоров с парламентом он спрашивает, когда же буджет результат их работы. Он уточнил, что все, что зависило от него, например, создание всех условий. Сейчас уже есть уголовная ответственность за незаконное обогащение, также президент отметил, что есть возможность конфискации незаконных активов, есть "полная оперативная независимость НАБУ И САП". Также Зеленский уточнил, что органы не работали с 2015 года". Сейчас в нормальном режиме работает Высший антикоррупционный суд, перезагрузили НАПК.

Глава государства отметил, что реального результата он до сих пор не видит. Он не имеет права вмешиваться в работу правоохранительных органов, однако может дать им оценку, и она явно не удовлетворительная.

Зеленский призвал украинских нардепов сосредоточиться на этом вопросе, и заверил, что не успокоится и докажет всем, что "Украина без коррупции – это не фантастика", и "все равно, сколько ради этого нужно будет сменить генеральных прокуроров, министров или других руководителей".

Как стало известно ранее, президент Российской Федерации Владимир Путин похоже окончательно определился со своим решением по поводу будущего так называемых "ДНР" и "ЛНР".