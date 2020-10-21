Глава "ДНР" признал большие проблемы в "республике": будем действовать в срочном порядке

"ДНР" не хватает медицинского персонала, медицинского оборудования, также в регионе есть проблемы с загруженностью больниц.

Об этом пишет УРА-Информ.

"У нас есть очень острые проблемы, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. Их мы рассмотрели на совещании в режиме видеоконференции. Важно было, чтобы руководство системы здравоохранения высказало свое мнение насчет ситуации. Однако и нужно узнать, что думают насчет этого главврачи госпитальных баз", - написал Пашулин в своем телеграм канале.

Он также добавил, что многие решение "ДНР" должна еще решить в данном направлении. "Руководители" должны действовать в срочном порядке. Также Пушилин обратился к местным гражданам: "Соблюдайте меры личной безопасности. Не утруждайте дополнительно наших медиков. Берегите свое здоровье, и будьте здоровы".

Ранее мы сообщали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в ОРДО критическая.