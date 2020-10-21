12:46 21.10.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100247177:labazovych

Глава "ДНР" признал большие проблемы в "республике": будем действовать в срочном порядке

Главарь так называемой Донецкой Народной Республики Денис Пушилин признал, что в "республики" сейчас серьезные проблемы. Все из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Глава

"ДНР" не хватает медицинского персонала, медицинского оборудования, также в регионе есть проблемы с загруженностью больниц.

Об этом пишет УРА-Информ.

"У нас есть очень острые проблемы, которые связаны с распространением коронавирусной инфекции. Их мы рассмотрели на совещании в режиме видеоконференции. Важно было, чтобы руководство системы здравоохранения высказало свое мнение насчет ситуации. Однако и нужно узнать, что думают насчет этого главврачи госпитальных баз", - написал Пашулин в своем телеграм канале.

Он также добавил, что многие решение "ДНР" должна еще решить в данном направлении. "Руководители" должны действовать в срочном порядке. Также Пушилин обратился к местным гражданам: "Соблюдайте меры личной безопасности. Не утруждайте дополнительно наших медиков. Берегите свое здоровье, и будьте здоровы".

Ранее мы сообщали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в ОРДО критическая.


Поделиться

Читайте также:
 
Ситуация в ОРДО обвальная: ситуация будут еще ухудшаться Шикарные букеты от Dicentra Безпека даних та чесність найважливіше в онлайн казино Коронавирус в Украине за последние сутки побил уже 2 антирекорда
Проишествия
  • 17:15 Обнародовано первое фото узника Кремля после избиения: реабилитация проходит нелегко
  • 14:39 "Будет дан ответ": в Тегеране пригрозили Аремении и Азербайджану
  • 13:44 Украинцев атаковали из КНДР: кто попал под прицел
  • 12:55 "Исламистский теракт": во Франции приютили убийцу учителя
  • 11:12 Азербайджан захватил новые территории в Нагорном Карабахе: война продолжается
  • 17:01 "Особенно больно родственникам": в Гааге отреагировали на решение РФ выйти из консультативной группы по МН17
  • 11:52 Ситуация в ОРДЛО: боевики снова нарушили режим тишины
  • 19:15 Силовики ЛНР ввели новые ограничения на въезд на оккупированные территории
  • 12:10 "Мовою вона розмовля": учительница унизила девочку из-за украинского языка
  • 18:34 Кровавая бойня на остановке: в РФ подросток открыл огонь по своей семье
  • 18:24 Боевики на протестах в Беларуси приготовились применять боевое оружие
  • 16:47 Избиение Саакашвили: политик прокомментировал инцидент в Афинах
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив