09:44 16.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский назвал три оставшиеся вопросы украинцам: в том числе и о каннабисе

Президент Украины Владимир Зеленский не стал тянуть с оглашением всех вопросов, которые он намерен поставить украинцам во время местных выборов 25 октября, и за один раз поставил три вопроса в одном обращении.

Зеленский назвал три оставшиеся вопросы украинцам: в том числе и о каннабисе

Предполагалось ранее, что Зеленский каждый день будет публиковать новые вопросы в видеообращении, но похоже ситуация поменялась и глава государства за один раз озвучил три финальных вопроса.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Вот три финальные вопросы по опросу:

Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?ВВ 

Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?

Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?", - заявил Зеленский.

Также он добавил, что ждет украинцев 25 октября на избирательных участках.

Напомним, что вчера, 15 октября, Зеленский спросил украинцев – "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?". Первый вопрос звучал следующим образом: "Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?".


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