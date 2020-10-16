Зеленский назвал три оставшиеся вопросы украинцам: в том числе и о каннабисе

Президент Украины Владимир Зеленский не стал тянуть с оглашением всех вопросов, которые он намерен поставить украинцам во время местных выборов 25 октября, и за один раз поставил три вопроса в одном обращении.
Предполагалось ранее, что Зеленский каждый день будет публиковать новые вопросы в видеообращении, но похоже ситуация поменялась и глава государства за один раз озвучил три финальных вопроса.
Об этом пишет УРА-Информ.
"Вот три финальные вопросы по опросу:
Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?ВВ
Поддерживаешь ли ты легализацию в Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?
Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?", - заявил Зеленский.
Также он добавил, что ждет украинцев 25 октября на избирательных участках.
Напомним, что вчера, 15 октября, Зеленский спросил украинцев – "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?". Первый вопрос звучал следующим образом: "Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?".
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