Зеленский поставил второй вопрос украинцам: он касается Донбасса

Напомним, что 13 октября, Зеленский анонсировал, что в день выборов 25 октября, пройдет всенародной опрос, на котором украинцам предложат ответить сразу на пять вопросов. Об этом глава государства анонсировал в своем видеообращении.

Владимир Зеленский, сегодня, 15 октября, опубликовал второй видеоролик с вопросом к украинцам, он касается Донбасса.

Об этом пишет УРА-Информ

"Пришло время для вопроса номер два.В Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?" – спросил Зеленский у украинцев.

Напомним, что первый вопрос был озвучен вчера, 14 октября. "Он касался коррупции: Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты, потому что Украина – это ты".

Ранее Зеленский рассказал, что готов отказаться от президентства, если не закончит войну на Донбассе.