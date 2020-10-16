В Беларуси Тихановскую объявили в международный розыск: в МВД РФ подтвердили получение запроса

По статье, которую предъявляют беларуской оппозиционерка грозит до пяти лет тюремного заключения.

В МВД Российской Федерации уже подтвердили запрос на розыск Тихановской со стороны беларуских властей.

В свою очередь, в России сделали заявление, что объявили Тихановскую в розыск, однако уголовных дел против нее не заводили.

Как сообщалось ранее, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула свои требования президенту Беларуси, которого не признали легитимным в Европе, Александру Лукашенко.