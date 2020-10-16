11:38 16.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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В Беларуси Тихановскую объявили в международный розыск: в МВД РФ подтвердили получение запроса

Беларуские власти объявили лидера оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск. Ее обвиняют в призывах к свержению конституционного строя, а также приписывают действия, которые направлены на вред национальной безопасности. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.

В Беларуси Тихановскую объявили в международный розыск: в МВД РФ подтвердили получение запроса

По статье, которую предъявляют беларуской оппозиционерка грозит до пяти лет тюремного заключения.

В МВД Российской Федерации уже подтвердили запрос на розыск Тихановской со стороны беларуских властей.

В свою очередь, в России сделали заявление, что объявили Тихановскую в розыск, однако уголовных дел против нее не заводили.

Как сообщалось ранее, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула свои требования президенту Беларуси, которого не признали легитимным в Европе, Александру Лукашенко.


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