В Беларуси Тихановскую объявили в международный розыск: в МВД РФ подтвердили получение запроса

Беларуские власти объявили лидера оппозиции Светлану Тихановскую в международный розыск. Ее обвиняют в призывах к свержению конституционного строя, а также приписывают действия, которые направлены на вред национальной безопасности. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РИА Новости.
По статье, которую предъявляют беларуской оппозиционерка грозит до пяти лет тюремного заключения.
В МВД Российской Федерации уже подтвердили запрос на розыск Тихановской со стороны беларуских властей.
В свою очередь, в России сделали заявление, что объявили Тихановскую в розыск, однако уголовных дел против нее не заводили.
Как сообщалось ранее, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула свои требования президенту Беларуси, которого не признали легитимным в Европе, Александру Лукашенко.
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