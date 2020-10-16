Кто оплатил лечение Навального в Германии: интересные подробности

Навальный сообщил в Instagram, что счет в размере 79 000 евро за перевозку из России в Германию специальным самолетом оплатил предприниматель Борис Зимин. В свою очередь, бизнесмен Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и компьютерный эксперт Роман Иванов профинансировали 49,9 евро расходов на пребывание и лечение в клинике Шарите в Берлине.

Об этом пишет УРА-Информ.

Российский оппозиционер утверждает, что не смог самостоятельно оплатить счета, связанные с его пребыванием в Германии, поскольку его личные и бизнес-счета были заморожены. То же произошло и со счетами членов его семьи.

Агентство dpa сообщило в четверг, что Навальный в настоящее время находится со своей семьей в Ибахе в горах Шварцвальд в Баден-Вюртемберге. По словам мэра Ибаха, на этой неделе туда приехал общественно известный человек, нуждающийся в строгой защите. Его личность мэр не раскрывает.

Ранее мы сообщали, что Навальный намерен вернуться в Россию.