11:40 15.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Навальный намерен вернуться в России: хочет выполнить свою миссию

Алексей Навальный, который восстанавливается после отравления, поговорил с немецким прокурором и признался, что хотел бы вернуться в Россию, как только ему позволит его здоровье.

Навальный намерен вернуться в России: хочет выполнить свою миссию

Российский оппозиционер несколько недель находился в фармакологической коме, а на данный момент продолжает восстановление. Как сообщает анонимный сотрудником службы безопасности клиники Шарите, выглядит хорошо.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на New York Times

"Он полностью осведомлен о своем здоровье, прекрасно понимает, что произошло и где он сейчас находится", - сказал информатор. Он добавил, что оппозиционер заявил в понедельник германской прокуратуре, что, как только его здоровье позволит ему, он намерен вернуться в Россию.

"Он не планирует оставаться в изгнании в Германии", - сказал источник. "Навальный планирует вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию", - добавил офицер службы безопасности, охраняющий доступ к оппозиционеру в немецкой больнице.

Навальный также якобы отказался сотрудничать с российскими следственными органами, которые хотят присоединиться к расследованию отравления активиста оппозиции, проводимого немецкой стороной.


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