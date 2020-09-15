Навальный намерен вернуться в России: хочет выполнить свою миссию

Российский оппозиционер несколько недель находился в фармакологической коме, а на данный момент продолжает восстановление. Как сообщает анонимный сотрудником службы безопасности клиники Шарите, выглядит хорошо.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на New York Times

"Он полностью осведомлен о своем здоровье, прекрасно понимает, что произошло и где он сейчас находится", - сказал информатор. Он добавил, что оппозиционер заявил в понедельник германской прокуратуре, что, как только его здоровье позволит ему, он намерен вернуться в Россию.

"Он не планирует оставаться в изгнании в Германии", - сказал источник. "Навальный планирует вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию", - добавил офицер службы безопасности, охраняющий доступ к оппозиционеру в немецкой больнице.

Навальный также якобы отказался сотрудничать с российскими следственными органами, которые хотят присоединиться к расследованию отравления активиста оппозиции, проводимого немецкой стороной.