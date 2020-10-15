Российские миротворцы в Нагорном Карабахе: в Кремле назвали главное условие

Политик отметил, что вопрос ввода миротворцев стоит задавать именно сторонам конфликта - Армении и Азербайджану. Размещение на территории Нагорного Карабаха миротворцев или наблюдателей возможно только с разрешения обоих сторон вооруженного конфликта.

Стороны конфликта еще не выражали готовность пойти на такой шаг.

Также пресс-секретарь российского президента добавил, что не станет комментировать вопрос о ракетном ударе Азербайджана по военному объекту в Армении и падении ракеты на территорию Дагестана.

"Это надо к военным адресовать вопрос. Это касается прежде всего военного ведомства", - подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что перемирие, которое было объявлено в Нагорном Карабахе в субботу в 12:00, однако оно не продержалось и ночи. Жители Степанкрата провели ночь в подвалах из-за обстрелов, которые велись на территории.