15:50 15.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе: в Кремле назвали главное условие

Ввод миротворцев на территорию непризнанного Нагорного Карабаха возможен только с разрешения Азербайджана и Армении. Пока что там не давали разрешения. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой ТАСС, который цитирует словам Пескова.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе: в Кремле назвали главное условие

Политик отметил, что вопрос ввода миротворцев стоит задавать именно сторонам конфликта - Армении и Азербайджану. Размещение на территории Нагорного Карабаха миротворцев или наблюдателей возможно только с разрешения обоих сторон вооруженного конфликта.

Стороны конфликта еще не выражали готовность пойти на такой шаг.

Также пресс-секретарь российского президента добавил, что не станет комментировать вопрос о ракетном ударе Азербайджана по военному объекту в Армении и падении ракеты на территорию Дагестана.

"Это надо к военным адресовать вопрос. Это касается прежде всего военного ведомства", - подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что перемирие, которое было объявлено в Нагорном Карабахе в субботу в 12:00, однако оно не продержалось и ночи. Жители Степанкрата провели ночь в подвалах из-за обстрелов, которые велись на территории.


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