Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи

Перемирие, которое было объявлено в Нагорном Карабахе в субботу в 12:00, однако оно не продержалось и ночи. Жители Степанкрата провели ночь в подвалах из-за обстрелов, которые велись на территории. Власти Азербайджана обвинили в срыве перемирия Армению, заявив о новом обстреле города Гянджа. Из-за боевых действий был разрушен жилой дом. Известно о девяти погибших. Военные силы Армении отрицают, что обстреливали город. Об этом сообщает УРА-Информ.
В субботу во второй половине дня в Степанкрате впервые за длительный срок не звучала сирена воздушной тревоги. Жители города уже несколько ночей спят в подвалах, но они начали подниматься наверх и возвращаться в свои квартиры, половина из которых были не в лучшем состоянии.
Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Армения, в свою очередь заявила, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по городу Капан.
В Баку и Ереване опровергли друг заявления друг друга, однако разрушения в городах говорят сами за себя.
Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин обратился к главам Армении и Азербайджана с просьбой прекратить боевые действия на территории непризнанного Нагорного Карабаха по гуманитарным причинам - для обмена телами погибших в бою и обмена пленными.
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