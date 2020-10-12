Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи

В субботу во второй половине дня в Степанкрате впервые за длительный срок не звучала сирена воздушной тревоги. Жители города уже несколько ночей спят в подвалах, но они начали подниматься наверх и возвращаться в свои квартиры, половина из которых были не в лучшем состоянии.

Обе стороны конфликта обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. Армения, в свою очередь заявила, что азербайджанские военные нанесли ракетный удар по городу Капан.

В Баку и Ереване опровергли друг заявления друг друга, однако разрушения в городах говорят сами за себя.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин обратился к главам Армении и Азербайджана с просьбой прекратить боевые действия на территории непризнанного Нагорного Карабаха по гуманитарным причинам - для обмена телами погибших в бою и обмена пленными.