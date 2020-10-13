12:22 13.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известны, какие вопросы Зеленский вынесет на всеобщий референдум

Стала появляться информация из источников по поводу того, какие вопросы президент Украины Владимир Зеленский вынесет на всеобщий референдум.

Стало известны, какие вопросы Зеленский вынесет на всеобщий референдум

Напомним, что сегодня, 13 октября, Зеленский анонсировал, что в день выборов 25 октября, пройдет всенародной опрос, на котором украинцам предложат ответить сразу на пять вопросов. Об этом глава государства анонсировал в своем видеообращении.

На данный момент процесс утверждения вопросов продолжается, но уже известны темы этих вопросов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Приблизительные вопросы по темам, о которых нам сообщили источники. Донбасский кейс (тут и особый статус и личные переговоры с Путиным, прямой диалог с ЛДНР), Тема Крыма, тема языка, тема НАТО и внешнеполитического курса, антикоррупционный кейс, про должность Главы ОП (или необходимость в Украине ввести должность госсекретаря или вице-президента), отзыв депутатов, тема легализация медицинского каннабиса", - сообщает источник.

Отмечается, что таким образом, президент хочет больше народа завлечь на избирательные участки, а также показать, что слышит народ.

Ранее Зеленский рассказал, что готов отказаться от президентства, если не закончит войну на Донбассе.


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