Стало известны, какие вопросы Зеленский вынесет на всеобщий референдум

Напомним, что сегодня, 13 октября, Зеленский анонсировал, что в день выборов 25 октября, пройдет всенародной опрос, на котором украинцам предложат ответить сразу на пять вопросов. Об этом глава государства анонсировал в своем видеообращении.

На данный момент процесс утверждения вопросов продолжается, но уже известны темы этих вопросов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

"Приблизительные вопросы по темам, о которых нам сообщили источники. Донбасский кейс (тут и особый статус и личные переговоры с Путиным, прямой диалог с ЛДНР), Тема Крыма, тема языка, тема НАТО и внешнеполитического курса, антикоррупционный кейс, про должность Главы ОП (или необходимость в Украине ввести должность госсекретаря или вице-президента), отзыв депутатов, тема легализация медицинского каннабиса", - сообщает источник.

Отмечается, что таким образом, президент хочет больше народа завлечь на избирательные участки, а также показать, что слышит народ.

Ранее Зеленский рассказал, что готов отказаться от президентства, если не закончит войну на Донбассе.