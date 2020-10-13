25 октября в Украине пройдет пять всенародных опросов: что задумал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что в день выборов 25 октября, пройдет всенародной опрос, на котором украинцам предложат ответить сразу на пять вопросов. Об этом глава государства анонсировал в своем видеообращении.

Об этом пишет УРА-Информ.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - заявил Зеленский.

Президент Украины призвал украинцев прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. В тоже время президент не рассказал, на какие именно вопросы смогут ответить украинцы.

"Едва ли не впервые в истории независимости мы спросим: "А что думаешь ты?" Почему твой ответ важен? Потому что будет так, как решишь ты", - заявил Зеленский.

Ранее Зеленский рассказал, что готов отказаться от президентства, если не закончит войну на Донбассе.