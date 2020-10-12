Порошенко вышел из больницы: как себя чувствует экс-президент

Никаких подробностей о том, в какой больнице находился Порошенко не сообщается. В тоже время пресс-служба "Европейской Солидарности" отметила, что состояние бывшего главы государства улучшилось.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - такое сообщение появилось на официальном сайте партии "Европейская Солидарность".

Отметим, что о позитивном тесте на коронавирус у Порошенко стало известно 29 сентября, а уже третьего октября его отправили в больницу, так как состояние бывшего президента ухудшилось.

Седьмого октября жена Порошенко Марина заявила об ухудшении состояния здоровья мужа.