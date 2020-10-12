13:06 12.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246998:labazovych

Порошенко вышел из больницы: как себя чувствует экс-президент

Сегодня, 12 октября, пятого президента Украины Петра Порошенко выписали из больницы, где он проводил лечение коронавирусной инфекции.

Порошенко вышел из больницы: как себя чувствует экс-президент

Никаких подробностей о том, в какой больнице находился Порошенко не сообщается. В тоже время пресс-служба "Европейской Солидарности" отметила, что состояние бывшего главы государства улучшилось.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Спасибо всем, кто выразил искреннюю поддержку нашему лидеру Петру Порошенко. В последние дни мы получили сотни звонков, писем и сообщений в соцсетях от сторонников, друзей и коллег как из Украины, так и из-за рубежа. Сообщаем, что сегодня Петра Порошенко выписали из больницы, так как его состояние здоровья улучшилось", - такое сообщение появилось на официальном сайте партии "Европейская Солидарность".

Отметим, что о позитивном тесте на коронавирус у Порошенко стало известно 29 сентября, а уже третьего октября его отправили в больницу, так как состояние бывшего президента ухудшилось.

Седьмого октября жена Порошенко Марина заявила об ухудшении состояния здоровья мужа.


Поделиться

Читайте также:
 
Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи Черкассы бунтуют: не хотят входить даже в "оранжевую" зону Катастрофический рейтинг Трампа: но он все еще может победить Комаровский рассказал, когда закончится пандемия COVID-19: пройдет не один год
Проишествия
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив