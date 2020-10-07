09:32 07.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Состояние Порошенко резко ухудшилось: что известно на данный момент

Появилась новая информация по поводу состояния здоровья бывшего президента Украины Петра Порошенко, который недавно заразился коронавирусной инфекцией.

Состояние Порошенко резко ухудшилось: что известно на данный момент

Его жена Марина Порошенко в интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Соромно" рассказала, что народный депутат и лидер "Европейской Солидарности" находится в больнице.

Об этом пишет УРА-Информ.

"У негоВВ  двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", - рассказала Марина Порошенко.

Также жена бывшего главы государства рассказала, что позитивный тест на коронавирус сдала и их дочь Евгения. Марина Порошенко отметила, что Евгения переносит болезнь легче, чем Петр Порошенко. У нее есть температура, но она легко снижается с помощью жаропонижающих.

Отметим, что о позитивном тесте на коронавирус у Порошенко стало известно 29 сентября, а уже третьего октября его отправили в больницу, так как состояние бывшего президента ухудшилось.

Несмотря на это, Порошенко пятого октября на своей странице в Фейсбук раскритиковал действующую власть за плохую борьбу с COVID-19.


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