Состояние Порошенко резко ухудшилось: что известно на данный момент

Его жена Марина Порошенко в интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Соромно" рассказала, что народный депутат и лидер "Европейской Солидарности" находится в больнице.

Об этом пишет УРА-Информ.

"У негоВВ двустороннее воспаление легких. Он находится в больнице, он получает комплекс лечения. К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови - она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", - рассказала Марина Порошенко.

Также жена бывшего главы государства рассказала, что позитивный тест на коронавирус сдала и их дочь Евгения. Марина Порошенко отметила, что Евгения переносит болезнь легче, чем Петр Порошенко. У нее есть температура, но она легко снижается с помощью жаропонижающих.

Отметим, что о позитивном тесте на коронавирус у Порошенко стало известно 29 сентября, а уже третьего октября его отправили в больницу, так как состояние бывшего президента ухудшилось.

Несмотря на это, Порошенко пятого октября на своей странице в Фейсбук раскритиковал действующую власть за плохую борьбу с COVID-19.