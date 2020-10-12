Катастрофический рейтинг Трампа: но он все еще может победить

Напомним, президентские выборы в США назначены на вторник, 3 ноября, но сейчас во многих штатах голосование проводится по почте. Наблюдатели ожидают, что из-за эпидемии коронавируса таким образом смогут проголосовать до 80 миллионов избирателей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

Согласно опросу ABC News и Washington Post, кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 54 процента голосов избирателей, а кандидат от Республиканской партии и действующий президент - 42 процента.

Однако победитель президентских выборов в США не тот, кто получит поддержку большего числа избирателей. Дональд Трамп почти наверняка проиграет при голосовании, но это не обязательно означает, что он потеряет пост президента.

Американцы голосуют на непрямых выборах - они выбирают избирателей, которые выберут президента. В каждом штате есть заранее определенное количество избирателей, и победитель получает все их голоса. Вот почему так важны результаты в ключевых штатах.

Ранее мы сообщали, что Трамп закончил лечение от COVID-19.