Дональд Трамп закончил лечение от COVID-19

Белый дом в четверг вечером опубликовал заявление президентского врача Шона Конли, в котором он пишет, что Трамп "очень хорошо отреагировал на лечение". "После возвращения домой результаты анализов были стабильными и не показали признаков прогрессирования заболевания", - сказал Конли.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В письме от четверга, 8 октября, говорится, что президент "сегодня закончил лечение от COVID-19, назначенное его командой врачей".

Конли напоминает, что в следующую субботу будет 10-й день с тех пор, как у Трампа был диагностирован коронавирус, и "на основе расширенной диагностики, безусловно, ожидается безопасное возвращение президента к своим общественным обязанностям в это время".

2 октября Трамп сообщил, что у него и его супруги Мелании был обнаружен коронавирус. Президента доставили в военный госпиталь под Вашингтоном, где он пробыл три дня. В среду Конли заявил, что у Трампа больше нет признаков заражения коронавирусом.