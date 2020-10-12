Договор о деоккупации Крыма: итоги встречи Зеленского и Дуды

"Мы, президенты Украины и Польши, подчеркиваем важность украинского-польских двусторонних отношений, которые носят характер стратегического партнерства. Выражаем свою волю к их всестороннему развитию на благо наших обществ и экономик", ‒ сказано в тексте документа.

Главы украинского и польского государств отметили, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа существенно сократила работаспособоность касательно данного вопроса. Также Дуда и Зеленский отметили, что сейчас необходимо усиление международного сотрудничества для преодолевания угроз подобного типа.

Глава Польши и Украины в очередной раз отметили свое уважение к нормам международного права и основным принципам на которых базируются международные отношения. Дуда и Зеленский призвали к деоккупации украинского Крыма и Востока Украины.

Ранее сообщалось, что шестой украинский президент Владимир Зеленский дал несколько комментариев относительно работы Ирины Венедиктовой на посту генерального прокурора Украины.