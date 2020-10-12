17:06 12.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Договор о деоккупации Крыма: итоги встречи Зеленского и Дуды

В рамках международной платформы по возвращению Крыма Украине из рук Российской Федерации Анджей Дудка отметил, что Польша заинтересована в этом вопросе. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на совместное коммюнике польского и украинского лидеров государств.

Договор о деоккупации Крыма: итоги встречи Зеленского и Дуды

"Мы, президенты Украины и Польши, подчеркиваем важность украинского-польских двусторонних отношений, которые носят характер стратегического партнерства. Выражаем свою волю к их всестороннему развитию на благо наших обществ и экономик", ‒ сказано в тексте документа.

Главы украинского и польского государств отметили, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа существенно сократила работаспособоность касательно данного вопроса. Также Дуда и Зеленский отметили, что сейчас необходимо усиление международного сотрудничества для преодолевания угроз подобного типа.

Глава Польши и Украины в очередной раз отметили свое уважение к нормам международного права и основным принципам на которых базируются международные отношения. Дуда и Зеленский призвали к деоккупации украинского Крыма и Востока Украины.

Ранее сообщалось, что шестой украинский президент Владимир Зеленский дал несколько комментариев относительно работы Ирины Венедиктовой на посту генерального прокурора Украины.


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