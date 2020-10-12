"Весна прийде-саджати будемо": Зеленский пригрозил Венедективой

Зеленский, как он сам отметил, ожидает результатов работы генпрокурора Ирины Венедиктовой до конца текущего года. Так как ее предшественник Руслан Рябошапка должен был выполнить свой долг перед обществом, но не справился. Зеленский отметил, что ситуация с Венедиктовой практически идентична. Также глава государства добавил, что следует отвечать перед обществом, которому было дано обещание сажать коррупционеров.

"Они могли не пересажать всех коррупционеров, я понимаю, полгода - очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому мы пообещали, что будут посадки. Мы это обещали", - напомнил президент.

Также он отметил, что если до конца года Венедиктова не покажет своего профессионализма, то ее ждет судьба предшественника.

Как стало известно ранее, украинское государство стало партнером НАТО с расширенными возможностями, а членство в таком Альянсе – это "очень важный сигнал Российской Федерации".