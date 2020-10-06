08:20 06.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
100246878:labazovych

Трампа выписали из больницы: не бойтесь коронавируса

После трехдневного пребывания в больнице зараженный коронавирусом Дональд Трамп был выписан из больницы в понедельник вечером по местному времени. Президент США будет находиться в Белом доме.

Трампа выписали из больницы: не бойтесь коронавируса

Американский лидер прибыл в больницу в пятницу вечером. Ранее в тот же день в Белом доме у него поднялась температура, и ему дали кислород. Посещение военного госпиталя Уолтера Рида недалеко от Вашингтона было профилактическим, и его медицинская бригада сообщила, что с пятницы состояние здоровья президента США улучшается.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Здоровье Трампа улучшилось за последние 24 часа. Президентский доктор Шон Конли заявил на пресс-конференции в понедельник, что прошло более 72 часов с тех пор, как у него в последний раз была лихорадка. Врач добавил, что медицинская бригада, работающая с президентом, настроена "осторожно оптимистично".

"Я чувствую себя действительно прекрасно. Не бойтесь covid. Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни", - написал Трамп в понедельник в Твиттере. Он добавил, что "чувствует себя лучше, чем 20 лет назад"

- Не позволяй ему доминировать над тобой, не бойся его. Мы его победим. У нас самое лучшее медицинское оборудование и лекарства, - сказал президент о борьбе с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что Трамп проигрывает в опросах перед выборами президента в США.


Поделиться

Читайте также:
 
Боевики продолжают стрелять: ситуация на Донбассе на 6 октября Курс доллара нестабилен: эксперт рассказал, что делать украинцам Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария 3 основні переваги оренди офісу в БЦ «Гулівер»
Проишествия
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе
  • 13:29 Катастрофа Ан-26: эксперты назвали причины аварии
  • 13:05 Стало известно, кого поддерживает Украина в войне в Нагорном Карабахе
  • 12:51 Последний герой: единственный выживший курсант рассказал о пережитом
  • 11:40 Мясорубка на востоке: Армения готова заключить военный союз с Карабахом
  • 09:26 На пороге большой войны: ВС Азербайджана начали широкомасштабные наступления
  • 14:09 Стало известно, сколько денег получат семьи погибших в катастрофе самолета Ан-26
  • 13:32 Война за Нагорный Карабах: появилась третья сторона вооруженного конфликта
  • 13:09 Черные ящики АН-26 уцелели: эксперты начали расшифровку

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив