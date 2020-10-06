Трампа выписали из больницы: не бойтесь коронавируса

Американский лидер прибыл в больницу в пятницу вечером. Ранее в тот же день в Белом доме у него поднялась температура, и ему дали кислород. Посещение военного госпиталя Уолтера Рида недалеко от Вашингтона было профилактическим, и его медицинская бригада сообщила, что с пятницы состояние здоровья президента США улучшается.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Здоровье Трампа улучшилось за последние 24 часа. Президентский доктор Шон Конли заявил на пресс-конференции в понедельник, что прошло более 72 часов с тех пор, как у него в последний раз была лихорадка. Врач добавил, что медицинская бригада, работающая с президентом, настроена "осторожно оптимистично".

"Я чувствую себя действительно прекрасно. Не бойтесь covid. Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни", - написал Трамп в понедельник в Твиттере. Он добавил, что "чувствует себя лучше, чем 20 лет назад"

- Не позволяй ему доминировать над тобой, не бойся его. Мы его победим. У нас самое лучшее медицинское оборудование и лекарства, - сказал президент о борьбе с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что Трамп проигрывает в опросах перед выборами президента в США.