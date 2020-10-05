Выборы президента США: растет преимущество Байдена

В опросе WSJ и NBC News Байден может рассчитывать на 53 процента голосов, а баллотирующийся на переизбрание президент США - 39 процентов. По сравнению с опросом, проведенным в конце сентября, преимущество демократа выросло на восемь процентных пунктов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

Исследование было проведено после дебатов во вторник между соперниками в президентской гонке, но до сообщения о коронавирусной инфекции у Трампа.

Опрос также показывает, что 49 процентов респондентов считают, что Байден показал себя лучше в дебатах. На победу Трампа в деьатах указали более чем в два раза меньше респондентов - 24 процента. Второй опрос был опубликован в воскресенье агентством Reuters.

Он показывает, что Байден пользуется поддержкой на уровне 51 процента, а Трамп - 41 процента. Исследование было проведено после того, как общественность была проинформирована об обнаружении SARS-CoV-2 у президента США.