По словам чиновника, Россия является участником вооруженного конфликта на востоке Украины, но никак не наблюдателем. Ермак подчеркнул, что РФ должна немедленно покинуть территорию Украины, прихватив с собой свои дипломатические ловушки на которые повелось предыдущее правительство Украины

Глава ОПУ отметил, что не Витольд Фокин виновен в том, что предыдущии делегации и чиновники попались на уловки России.

"Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии", – написал Ермак.

Ермак также заявил, что прежнему составу украинской делегации в ТКГ прежде не удавалось достичь соглашения о тишине на территориях ОРДЛО на протяжении двух месяцев. При этом, глава ОП все же считает Фокина некорректным в своих высказываниях, а также то, что ему бы стоило поучится формулировать свои мысли более четко и думать прежде чем говорить.

Как стало известно ранее, к екущему моменту курс украинского государства в Европейский Союз стал еще более актуален, чем раньше. Такое заявление высказал действующий глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с депутатами Европарламента.