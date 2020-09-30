13:04 30.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Скандал в ТКГ: Ермак заявил, что Фокин должен уйти

Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что заместителю главы украинской делегации в ТКГ Витольду Фокину немедленно стоит покинуть свой пост после скандальных заявлений, которые не поддерживает вся украинская делегация. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пост Ермака на Facebook.

Скандал в ТКГ: Ермак заявил, что Фокин должен уйти

По словам чиновника, Россия является участником вооруженного конфликта на востоке Украины, но никак не наблюдателем. Ермак подчеркнул, что РФ должна немедленно покинуть территорию Украины, прихватив с собой свои дипломатические ловушки на которые повелось предыдущее правительство Украины

Глава ОПУ отметил, что не Витольд Фокин виновен в том, что предыдущии делегации и чиновники попались на уловки России.

"Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может, господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии", – написал Ермак.

Ермак также заявил, что прежнему составу украинской делегации в ТКГ прежде не удавалось достичь соглашения о тишине на территориях ОРДЛО на протяжении двух месяцев. При этом, глава ОП все же считает Фокина некорректным в своих высказываниях, а также то, что ему бы стоило поучится формулировать свои мысли более четко и думать прежде чем говорить.

Как стало известно ранее, к екущему моменту курс украинского государства в Европейский Союз стал еще более актуален, чем раньше. Такое заявление высказал действующий глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с депутатами Европарламента.


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