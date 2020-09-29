11:52 29.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Зеленский сделал важное заявление на фоне предстоящего саммита с ЕС

К текущему моменту курс украинского государства в Европейский Союз стал еще более актуален, чем раньше. Такое заявление высказал действующий глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе видеоконференции с депутатами Европарламента. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Зеленский сделал важное заявление на фоне предстоящего саммита с ЕС

Президент Украины уточнил, что осталась всего неделя до предстоящего саммита Украины с ЕС. Политик выразил огромную надежду, что саммит пройдет успешно. По видеоконференции глава государства сообщил представителям ЕС, что в Украине планируют запустить создание международной площадки, которая будет призвана улучшить координацию и сотрудничество с Европой. Такая инициатива была принята для того, чтоб противодействовать угрозам национальной безопасности, которые несет оккупация российской стороной украинского Крыма. Также это будет способствовать защите прав жителей региона.

"Несмотря на те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше", - заявил Зеленский.

На предстоящем саммите Зеленский хочет обсудить вопрос расширения доступа к внутреннему экономическому рынку ЕС, также достигнуть договоренности касательно обновлений торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленного безвиза".

Как сообщалось ранее, для проведения выборов на временно оккупированных Донецких и Луганских территориях необходимо внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Сейчас это невозможно сделать.


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